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Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçi atamalarını Resmi Gazete'de açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 00:20
Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Duyuruldu

Büyükelçi Atamaları Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan büyükelçi atamaları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalar kapsamındaki yeni görevlendirmeler şunlardır:

Yeni Büyükelçiler

  • Slovenya Büyükelçiliği: Hayriye Kumaşcıoğlu, İkili İlişkiler Genel Müdürü
  • Bahreyn Büyükelçiliği: Ayşe Hilal Sayan Koytak, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü
  • Zambiya Büyükelçiliği: Hüseyin Barbaros Dicle, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı
  • İsviçre Büyükelçiliği: Şebnem İncesu, İkili İlişkiler Genel Müdürü
  • Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği: Metin Feyzioğlu

Bakanlıklara Atamalar

Ayrıca, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları gerçekleştirilmiştir.

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