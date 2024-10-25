Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Duyuruldu

Büyükelçi Atamaları Yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan büyükelçi atamaları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalar kapsamındaki yeni görevlendirmeler şunlardır:
Yeni Büyükelçiler
- Slovenya Büyükelçiliği: Hayriye Kumaşcıoğlu, İkili İlişkiler Genel Müdürü
- Bahreyn Büyükelçiliği: Ayşe Hilal Sayan Koytak, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü
- Zambiya Büyükelçiliği: Hüseyin Barbaros Dicle, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı
- İsviçre Büyükelçiliği: Şebnem İncesu, İkili İlişkiler Genel Müdürü
- Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği: Metin Feyzioğlu
Bakanlıklara Atamalar
Ayrıca, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları gerçekleştirilmiştir.