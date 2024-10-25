Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Duyuruldu

Büyükelçi Atamaları Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan büyükelçi atamaları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalar kapsamındaki yeni görevlendirmeler şunlardır:

Yeni Büyükelçiler

Slovenya Büyükelçiliği: Hayriye Kumaşcıoğlu , İkili İlişkiler Genel Müdürü

, İkili İlişkiler Genel Müdürü Bahreyn Büyükelçiliği: Ayşe Hilal Sayan Koytak , Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü

, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Zambiya Büyükelçiliği: Hüseyin Barbaros Dicle , Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı

, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı İsviçre Büyükelçiliği: Şebnem İncesu , İkili İlişkiler Genel Müdürü

, İkili İlişkiler Genel Müdürü Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği: Metin Feyzioğlu

Bakanlıklara Atamalar

Ayrıca, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları gerçekleştirilmiştir.