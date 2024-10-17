Yeni Kitap Kurdu Yarışması İzmir'de Tanıtıldı

TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması İzmir'de Başladı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması, TVF Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlerin Geleceği İçin Kitap Okuma Önemli

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, sosyal medya platformlarında gençlerin karşılaştığı olumsuzluklara dikkat çekerek, "Bu kirli sosyal medya ortamında gençlerimizin kontrolsüz olarak birçok sıkıntılı akıma maruz kalmasındansa kitaplarla çok daha sağlıklı bir geleceğe kapı aralamasını önemsiyoruz." dedi.

Yarışmaya Katılım ve Ödüller

Erdoğan, yarışmaya katılmak isteyen ortaokul öğrencilerinin bu yıl belirlenen 6 kitabı edinerek veya TÜGVA'nın desteklediği "LaLa" uygulaması üzerinden dinleyerek başvuruda bulunabileceklerini açıkladı. Yarışmanın sonunda, Türkiye genelinde ilk 3'e giren öğrenciler, aileleriyle birlikte Balkan turuna veya umreye gönderilecek.

Kayıt Hedefi 300 Bin Öğrenci

Geçen yıl 280 bine yakın öğrencinin katıldığı yarışmaya, bu yıl 300 bin katılımcı hedefleniyor. Erdoğan, "Ortaokul çağı, kitap okuma alışkanlığının kazanılması için tam zamanı." diye vurguladı.

Kitaplarla Dost Ol, Yeni Dünyaları Keşfet

Erdoğan, çocukların kitaplarla dost olmalarının önemine dikkat çekti ve öğretmenleri, yarışmaya öğrencilerini teşvik etmeye davet etti. "Yeter ki dünyanızda kitaplara yer açın," diyerek LaLa uygulamasının avantajlarını dile getirdi.

Ödüller ve Teşvikler

İzmir'de dereceye giren öğrencilere özel ödüller verilecek; birinciye umre, ikincilere bisiklet, üçüncülere bilgisayar hediye edileceği belirtildi. Programın sonunda, Çizimlerle 40 Hadis Yarışması'nın kazananlarına ödülleri takdim edildi.

Katılımcılar ve Destekçiler

Etkinliğe AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı. Herkesi kitap okumanın önemine vurgu yaparak destek olmaya teşvik etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), tarafından İzmir'deki TVF Atatürk Spor Salonunda "TÜGVA Kitap Kurdu" tanıtım programı düzenlendi. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), tarafından İzmir'deki TVF Atatürk Spor Salonunda "TÜGVA Kitap Kurdu" tanıtım programı düzenlendi. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), tarafından İzmir'deki TVF Atatürk Spor Salonunda "TÜGVA Kitap Kurdu" tanıtım programı düzenlendi. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), tarafından İzmir'deki TVF Atatürk Spor Salonunda "TÜGVA Kitap Kurdu" tanıtım programı düzenlendi. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), tarafından İzmir'deki TVF Atatürk Spor Salonunda "TÜGVA Kitap Kurdu" tanıtım programı düzenlendi. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), tarafından İzmir'deki TVF Atatürk Spor Salonunda "TÜGVA Kitap Kurdu" tanıtım programı düzenlendi. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), tarafından İzmir'deki TVF Atatürk Spor Salonunda "TÜGVA Kitap Kurdu" tanıtım programı düzenlendi. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), tarafından İzmir'deki TVF Atatürk Spor Salonunda "TÜGVA Kitap Kurdu" tanıtım programı düzenlendi. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), tarafından İzmir'deki TVF Atatürk Spor Salonunda "TÜGVA Kitap Kurdu" tanıtım programı düzenlendi. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), tarafından İzmir'deki TVF Atatürk Spor Salonunda "TÜGVA Kitap Kurdu" tanıtım programı düzenlendi. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), tarafından İzmir'deki TVF Atatürk Spor Salonunda "TÜGVA Kitap Kurdu" tanıtım programı düzenlendi. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), tarafından İzmir'deki TVF Atatürk Spor Salonunda "TÜGVA Kitap Kurdu" tanıtım programı düzenlendi. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.