Yeni 'Velivizyon' Platformu ile Okul-Aile İşbirliği Güçleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yenilikçi Bir Adım: Velivizyon

Türkiye'de okul ile aile işbirliğini geliştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformu, 15 Ağustos'ta Ankara'da tanıtılacak. Tanıtım etkinliğine MEB Bakanı Yusuf Tekin de katılacak.

Velivizyon Nedir?

"Velivizyon", velilere yönelik toplam 27 bölümden oluşan bir dizi film sunmayı hedefliyor. Bu platform, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimine daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyor. MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, bu girişim ile ailelerin eğitim süreçlerindeki rolünü artırmak ve okul-aile işbirliğini güçlendirmek hedefleniyor.

Proje Detayları

Bora Severcan'ın yönetmenliğini üstlendiği projede, 12 ana başlık altında 8 ila 10 dakikalık toplam 27 bölüm yer alıyor. Programa usta oyuncular Nevra Serezli, Zihni Göktay, Volkan Severcan gibi isimler de katılacak. Bu dizi, "sağlıklı iletişim kurmak", "huzurlu ev, huzurlu sınıftır" gibi temalar etrafında şekillenecek.

İçerikler Ve Amaçlar

Velivizyon platformu, eğitimdeki en önemli paydaşlar olan veliler ile çocuklar arasında sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmayı hedefliyor. İlerleyen içeriklerde, "Çocukla Oyun", "Ergenlikte Doğru Yaklaşım" gibi konulara yönelik videolar ve söyleşiler bulunacak.

Yayınlanma Yerleri

Hazırlanan dizi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) ve bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden ulusal kanallar ve dijital platformlarla ulaşılabilir olacak.

Bu yenilikçi proje, ailelerin eğitim süreçlerine daha etkin bir katkı sunarak, okul-aile-çocuk işbirliğinin güçlenmesine zemin hazırlayacak.