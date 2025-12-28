Yeni Yılda Mışıl Mışıl Uyku: 7 Etkili Öneri

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Nöroloji Uzm. Dr. Elif Sarıönden Gencer, stres, kaygı ve düzensiz çalışma saatlerinin yetersiz uykunun başlıca sebepleri olduğunu vurguladı. Yapılan araştırmaların milyonlarca insanın haftada birkaç gece kaliteli uyku alamadığını gösterdiğini belirten Gencer, çalışanların yüzde 70’inin kariyerlerinde en az bir kez kötü uyku nedeniyle işe gidemediğini hatırlattı.

Gencer, "Kronik uykusuzluk, alzaymır ve parkinson gibi nörolojik hastalık riskini artırır, beyin toksinlerini temizleyen uyku evreleri bozulduğunda hasar birikir" dedi. Ayrıca, 7 gün 24 saat çalışma kültürü, akıllı telefonlar, sosyal medya ve stresin uykuyu en çok etkileyen faktörler olduğunu söyledi. Akıllı saatler ve uyku takip uygulamalarına göre Türkiye'de her üç yetişkinden biri uyku sorunu yaşıyor; pandemi sonrası dönemde kötü uyku kalitesi daha da yaygınlaştı.

Uykusuzluğun sağlık üzerindeki gizli tehlikesi

Yetersiz uyku bağışıklığı zayıflatır ve enflamasyonu artırarak pek çok kronik hastalığa zemin hazırlar. Gencer, bu tehlikeleri şöyle sıraladı:

Kalp ve damar hastalıkları: Uyku apnesi ve diğer bozukluklar hipertansiyon ve kalp krizi riskini yükseltiyor.

Ruh sağlığı: Depresyon ve anksiyete ile doğrudan bağlantılı; uykusuzluk hem neden hem sonuç olabiliyor.

Obezite ve diyabet: Hormon dengesi bozuluyor, iştah artıyor.

Kaza riski: Gündüz uykululuk trafik ve iş kazalarını tetikliyor.

alzaymır-demans: Son araştırmalar kronik uykusuzluğun beyinde alzaymır plaklarını biriktirdiğini; özellikle yaşlılarda uyku kalitesi düşüşünün demans riskini artırdığını gösteriyor.

Uyku hijyenine uyun — 7 temel öneri

1. Düzenli saatler: Hafta sonları da dahil olmak üzere her gün aynı saatte yatıp kalkın; biyolojik saatiniz böylece düzene girer.

2. Yatak odası düzeni: Odanızı karanlık, sessiz ve serin (18-22C) tutun; yatakta televizyon izlemeyin, telefondan uzak durun.

3. Akşam rutinleri: Yatmadan 1-2 saat önce ekranlardan uzak durun; mavi ışık melatonin salgısını baskılar. Ilık duş, hafif okuma veya meditasyon yardımcı olur.

4. Kafein ve ağır yemekler: Öğleden sonra kafein almayın; akşam yemeğini hafif tutun.

5. Gündüz egzersizi: Haftada en az 3 gün 30 dakika yürüyüş veya egzersiz yapın; ancak yatmadan 4-6 saat önce bitirin.

6. Gündüz uykusunu sınırlayın: Şekerleme alışkanlığınız varsa 20-30 dakikayi aşmayın ve öğleden önce yapmaya dikkat edin.

7. Stres yönetimi ve uzman desteği: Günlük kaygılarınızı yatağa taşımayın; gerekirse profesyonel yardım alın. Uyku apnesi şüphesi varsa mutlaka bir uzmana başvurun ve uyku testi yaptırın. Gencer, "Belirtilen uyku hijyeni kurallarını uygulayarak birçok kişi sorunlarını çözebilir." ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve önceliklendirme: Gencer, "2025’te akıllı saatler, uyku takip cihazları sayesinde uykuyu daha iyi izleyebilmekteyiz. Ama asıl değişim, uykuyu önceliklendirmektir. Sağlığımızı gece kaybediyoruz ama gece kazanmak da elimizdedir. Kaliteli uyku en iyi ilaçtır" dedi.

MEMORİAL ANTALYA HASTANESİ NÖROLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN UZM. DR. ELİF SARIÖNDEN GENCER