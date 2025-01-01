Yeni Yılda Palandöken ve Sarıkamış Kayak Merkezleri Kayakseverlerle Dolu

Palandöken ve Sarıkamış Kayak Merkezleri Yoğun İlgi Görüyor

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken ve Sarıkamış, 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaparak kayakseverlerle doldu. Yılbaşı tatilini Erzurum ve Kars'taki kayak merkezlerinde geçiren yerli ve yabancı turistler, yeni yılın ilk gününde bu pistleri doldurdu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde Hareketli Anlar

Erzurum'da bulunan Palandöken Kayak Merkezi, kar kalınlığının 128 santimetreye ulaştığı bir atmosferde aileleri ağırladı. Ziyaretçiler, kayak yaparken ve kızak kayarken renkli anlar yaşadı. Kocaeli'den gelen Zeynep Erümit, "Erzurum, Türkiye'deki en güzel pistlere sahip. Arkadaşlarımı burada misafir ediyorum," dedi.

İlk kez Erzurum'a gelen Sedat Demir ise, "Biz burayı anlatıyorlardı ama bu kadar güzel beklemiyordum. Atmosfer inanılmaz. Kesinlikle herkesin bunu yapmasını tavsiye ediyorum," ifadelerini kullandı. Çocuklarıyla birlikte kayak yapmanın tadını çıkaran Latif Macit de tatilini ailece değerlendirdiğini belirtti.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Krystal Kar Keyfi

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi ise göz kamaştıran sarıçam ormanları, kristal kar ve uzun kayak pistleriyle kayakseverleri ağırladı. Burada kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı. Güneşli bir havada kayak yapmanın keyfini yaşayan Nida Aşçı, "Dünyanın en güzel pistlerine sahibiz. Herkesi bekliyoruz," dedi.

Kayak eğitmeni Murat Cimşit, Sarıkamış'taki şartların kayak yapmak için son derece uygun olduğunu belirterek, "Pistler, kar kalitesi her şey çok güzel. Turistlerimiz yavaş yavaş geliyor," şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış'taki pistler, yeni yılın ilk gününde kayakseverlerle doldu. Kayakseverler, güneşli havada kayak, snowboard yaptı, bazı aileler de çocuklarıyla kızakla kaydı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış'taki pistler, yeni yılın ilk gününde kayakseverlerle doldu. Kayakseverler, güneşli havada kayak, snowboard yaptı, bazı aileler de çocuklarıyla kızakla kaydı.