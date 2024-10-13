Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, Filistin Destekçileri Tarafından Bölündü

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı'nın Konuşması Gerginlikle Sona Erdi

Yeni Zelanda'da, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters’ın yürüttüğü bir konferansta, Filistin’e destek veren sloganlar araya girdi. Olay, NZ First partisinin düzenlediği etkinlikte meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

İlgili medya kuruluşu Radio New Zealand (RNZ) tarafından yapılan habere göre, Peters’ın konuşması sırasında bazı protestocular "Özgür Filistin" sloganları atarak dikkat çekti. Peters, bu duruma karşılık olarak, "Politikamız soykırıma karşı çıkmaktır, gelip sorun çıkarmak ve meseleyi bitirmek değildir. Bu yüzden lütfen evinize gidin." şeklinde yanıt verdi.

Gözaltılar ve Protestolar

Yeni Zelanda polisi, protestolara müdahale ederek iki göstericiyi gözaltına aldı, toplamda ise sekiz kişi binadan çıkarıldı. Ayrıca, NZ First partisi yetkilileri, Peters'ın konuşmasını takiben bina dışında da Filistin’e destek gösterilerinin devam ettiğini açıkladı.

Bu olay, Yeni Zelanda’nın politik sahnesinde Filistin meselesine olan duyarlılığı bir kez daha gündeme getirdi.