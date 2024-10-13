DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.149.134,78 0,47%

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, Filistin Destekçileri Tarafından Bölündü

Yeni Zelanda'da Dışişleri Bakanı Peters'ın konuşması, Filistin destekçileri tarafından kesildi; iki gösterici gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 12:21
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, Filistin Destekçileri Tarafından Bölündü

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı'nın Konuşması Gerginlikle Sona Erdi

Yeni Zelanda'da, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters’ın yürüttüğü bir konferansta, Filistin’e destek veren sloganlar araya girdi. Olay, NZ First partisinin düzenlediği etkinlikte meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

İlgili medya kuruluşu Radio New Zealand (RNZ) tarafından yapılan habere göre, Peters’ın konuşması sırasında bazı protestocular "Özgür Filistin" sloganları atarak dikkat çekti. Peters, bu duruma karşılık olarak, "Politikamız soykırıma karşı çıkmaktır, gelip sorun çıkarmak ve meseleyi bitirmek değildir. Bu yüzden lütfen evinize gidin." şeklinde yanıt verdi.

Gözaltılar ve Protestolar

Yeni Zelanda polisi, protestolara müdahale ederek iki göstericiyi gözaltına aldı, toplamda ise sekiz kişi binadan çıkarıldı. Ayrıca, NZ First partisi yetkilileri, Peters'ın konuşmasını takiben bina dışında da Filistin’e destek gösterilerinin devam ettiğini açıkladı.

Bu olay, Yeni Zelanda’nın politik sahnesinde Filistin meselesine olan duyarlılığı bir kez daha gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nekbe'nin İzleri: Gazze'deki Zorunlu Göç Trajedisi Yeniden Tekrarlanıyor
2
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, Filistin Destekçileri Tarafından Bölündü
3
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İsviçre'de PAB 149. Genel Kurulu'na Katılıyor
4
Bakırköy'de Kadın Cinayeti ve İntihar: Olayın Detayları
5
İtalya'da Otel Yangını: 45 Kişi Dumandan Zehirlendi
6
Pazarcık'ta Deprem Konutları Tamamlanıyor
7
Harris Sağlık Raporunu Paylaştı, Trump'a Çağrı Yaptı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi