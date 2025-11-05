Yenice'de 16. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımları Yerinde İncelendi

Yenice'de 16. Etap Kırsal Kalkınma kapsamında ödeme öncesi proje uygulama alanları incelendi; hibe destekli projeler ve makine teslimleri yerinde denetlendi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:37
Yenice'de 16. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımları Yerinde İncelendi

Yenice'de 16. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımları Yerinde İncelendi

Ödeme öncesi proje alanları ve teslim edilen ekipmanlar denetlendi

16. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi amacıyla yürütülüyor.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde program kapsamında ödeme öncesi proje uygulama alanları incelendi. Hibe desteğinden yararlanarak proje dosyalarını hazırlayan ve makine ekipmanlarını teslim alan üreticilerin yatırımlarında yerinde kontroller gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen incelemeler, proje uygulama süreçlerinin izlenmesi ve yatırımın uygulamaya hazır olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin üretim kapasitelerini artırmaya, tarımsal verimliliği geliştirmeye ve kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÇANAKKALE’NİN YENİCE İLÇESİNDE 16. ETAP KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI...

ÇANAKKALE’NİN YENİCE İLÇESİNDE 16. ETAP KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YATIRIM YAPILACAK ALANLAR İNCELENDİ.

ÇANAKKALE’NİN YENİCE İLÇESİNDE 16. ETAP KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında
2
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı
3
Dr. Ali Şakir Ergin’e 88’nci Doğum Yılında 'Yozgatlı Bir Münevver' Kitabı Hediye Edildi
4
Sındırgı 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
5
Samsun'da Parkta Alkol Alan Kişi Hastanelik Oldu
6
Niğde'de Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
7
Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi