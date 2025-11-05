Yenice'de 16. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımları Yerinde İncelendi

Ödeme öncesi proje alanları ve teslim edilen ekipmanlar denetlendi

16. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi amacıyla yürütülüyor.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde program kapsamında ödeme öncesi proje uygulama alanları incelendi. Hibe desteğinden yararlanarak proje dosyalarını hazırlayan ve makine ekipmanlarını teslim alan üreticilerin yatırımlarında yerinde kontroller gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen incelemeler, proje uygulama süreçlerinin izlenmesi ve yatırımın uygulamaya hazır olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin üretim kapasitelerini artırmaya, tarımsal verimliliği geliştirmeye ve kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÇANAKKALE’NİN YENİCE İLÇESİNDE 16. ETAP KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YATIRIM YAPILACAK ALANLAR İNCELENDİ.