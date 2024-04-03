Yeniden İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında, AK Partili rakibi Murat Kurum’u yaklaşık 1 milyon oy farkı ile geride bırakan Ekrem İmamoğlu, bugün mazbatasını aldı. Böylece Ekrem İmamoğlu, ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

“Sorumluluğu çok büyük”

Mazbatasını aldıktan sonra konuşma yapan İmamoğlu, “Benim için çok özel bir gün. İkinci kez bu mutluluğu yaşıyoruz. Onurluyuz, gururluyuz ve aldığımız sorumluluğunda da farkındayız. Bana verilen bu mazbata, 16 milyon İstanbulluya verilmiş mazbatadır. Bu nedenle sorumluluğu büyük. İstanbul halkına, 16 milyona, bize destek olan herkese, partimizin genel başkanı başta olmak üzere partinin tüm bireylerine, emekçilerine, bu güçlü ittifakı kuran herkese teşekkür ederim. Bu yolda destekçimiz olan eşime, çocuklarıma, anneme ve babama, kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Allah mahcup etmesin bu şehrin insanlarına ve bu ülkenin vatandaşlarına. Şehrimize çok nitelikli bir 5 yıl yaşatmak en büyük arzumuz” dedi.