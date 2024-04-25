Yeniden Refah Partili belediye başkanı partiden istifa ettiğini duyurdu: "Bağımsız olarak devam edeceğim"

Yerel seçimlerde, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) belediye başkanı olarak seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Konuya dair yazılı bir şekilde açıklama yapan Ali Öztoklu, "Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız olarak devam etme kararı aldım. Partiden ayrıldım” ifadelerini kullandı.

Doğanhisar'ın kalkınabilmesi için böyle bir karar aldığını belirten Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, ancak bağımsız olarak hareket ettiğinde, kapsamlı ve etkili projeleri hayata geçirebileceğini ifade etti.

Ali Öztoklu Doğanhisar'da yapılan seçimlerde, oyların yüzde 47,28’ini alarak sandıktan birinci çıkmayı başarmıştı. YRP ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Yozgat Belediyesi ile birlikte toplam 38 ilçede sandıkta birinci gelerek, yerel seçimlerde en çok oy alan 3. parti olmuştu.

