Yeniden Refah Partisi MYK Toplantısında Önemli Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi MYK Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Olağanüstü Oturum İle İlgili Mesaj

Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)'nde Can Atalay için gerçekleştirilecek olağanüstü oturuma katılacaklarını belirtti. Kılıç, "Olağanüstü toplantı çağrısına Yeniden Refah Partisi katılacak, uyacak. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Tarım Politikalarına Eleştiride Bulundu

Hükümetin tarım politikaları hakkında konuşan Kılıç, çiftçilerin maliyetlerini karşılayamadığını ve şehirdeki vatandaşların da temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etti. "Türkiye acilen hal yasasını çıkarmak zorundadır. Ürün fiyatları arasındaki uçurum haksızlıktır." diye konuştu.

Belediye Başkanları Üzerine Değerlendirmeler

Yeniden Refah Partisi’nden bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi ile ilgili eleştirilere yanıt veren Kılıç, "Seçilen belediye başkanları, milletin emanetine sahip çıkmalı ve partilerinde kalmalıdır." ifadelerini kullandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile ilgili olarak ise, "Gülpınar, partisinde kalma iradesini kamuoyuna defalarca beyan etti. Bu tartışmalar kasıtlı polemiklerdir." dedi.

Hukuk Devletine Vurgu

Kılıç, TBMM'nin yüksek yargı kurumları arasındaki çatışmaları çözme yetkisine sahip olduğunu belirterek, "Hukuk devleti normlar hiyerarşisine riayet edilmelidir. Yüksek yargıdaki çatışmaların çözüm merci TBMM'dir." diyerek mevcut hukukun gerekliliklerine dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi'nin, TBMM'de yapılacak olağanüstü oturumun yalnızca bir başlangıç olduğunu ve hukuk sistemine dayanan adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.