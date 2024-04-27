Yenidoğan bebekleri kullanarak kazanç sağlayan 41 kişi gözaltında

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, doktorların ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının da yer aldığı bir şebekenin, bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalışabilmesi için gerekli sayıda bebek yönlendirmeleri karşılığında yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Yenidoğan yoğun bakımlarında kalan her bebek hasta için özel hastanelere günlük 8 bin TL ödeme yapıldığı ve bu ödemelerin de SGK tarafından karşılandığı belirtildi. Bebekler üzerinden haksız kazanç elde eden şebekenin ise bebekleri iyileşmiş olsalar bile, SGK'nın ödeme yaptığı gün süresince yoğun bakımında tutmaya devam ettiği belirlendi.

Bu yolla haksız kazanç elde eden 300 şüpheli belirlendi. Bu şüpheliler arasında, hakkında somut deliller bulunan 41 kişi ise gözaltına alındı. İstanbul ve Tekirdağ’da yapılan operasyonlar sonucunda, çok sayıda dijital materyal, belge ve rapor da ele geçirildi.