Yenidoğan Çetesi Davası: 32. Duruşma Başladı

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine yol açtıkları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Duruşma Detayları

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşma, 32. duruşma olarak başladı. Davada; 16'sı tutuklu, toplam 57 sanık bulunuyor. Duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile tutuklu 6 sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı sanıklar SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Basın mensuplarının takip ettiği duruşma salonunda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Duruşma, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

İddianamenin Özeti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye göre, suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir yaptığı belirtiliyor. İddianamede örgütün amacı, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluk sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynayarak SGK'den üst sınırda ödeme almak şeklinde özetleniyor.

İddianamede, sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan ağır gösterildiği, gereğinden uzun süre yatırıldıkları, böylece SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı ifade ediliyor. Bebeklerin, uygun sağlık hizmeti sunacak hastaneler yerine örgütün karlı gördüğü hastanelere sevk edildiği ve elde edilen gelirin büyük kısmının sağlık çalışanı olan örgüt üyeleriyle paylaşıldığı kaydediliyor.

Ceza Talepleri

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için, 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından her birine 10 kez uygulanmak üzere, ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir için de "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor. Ayrıca 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

Diğer Gelişmeler

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilerek, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Ayrıca, soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler tutuklanmıştı. Davanın sanıklarından İlker Gönen, Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat'ta intihar etmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "yenidoğan çetesi"ne yönelik hazırlanan 57 sayfalık iddianamede 13 kişi şüpheli, Sosyal Güvenlik Kurumu ise suçtan zarar gören olarak yer alıyor. Firari hemşire Serenay Şenkalaycı iki dosyada da şüpheli olarak bulunuyor ve bu iddianame ana dosyayla birleştirildi. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısını tehdit eden sanık Mustafa Kemal Zengin'in dosyasını ayırmış, davadaki sanık sayısı 57 olarak kesinleşmişti.