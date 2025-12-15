Yenişehir'de Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı İnşası Hızlandı

Proje sahasında inceleme

Yenişehir Belediyesi'nin Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel projenin ilerleyişini yerinde inceledi.

Geçtiğimiz haftalarda temeli atılan proje kapsamında Başkan Ercan Özel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte saha gezisi gerçekleştirdi. İncelemeler sırasında inşaatın etaplar halinde ilerlediği ve çalışmaların yakından takip edildiği bildirildi.

Projenin kapsamı

Proje, geniş doğal yaşam alanları, rehabilitasyon birimleri, klinik bölümü ve barınma ünitelerinden oluşacak şekilde planlandı. Amaç, ilçedeki sokak hayvanlarının modern, güvenli ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak.

Ercan Özel, sahadaki incelemenin ardından projeye ilişkin olarak şunları söyledi:

"Hedefimiz, can dostlarımızı en kısa sürede Yenişehir’de modern ve güvenli bir sağlık tesisi ile doğal yaşam alanına kavuşturmak"

Başkan Özel, barınak ve doğal yaşam alanının tamamlanmasıyla birlikte sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin çok daha etkin şekilde yürütüleceğini vurguladı.

