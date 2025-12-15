DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,23 -0,14%
ALTIN
5.967,58 -1,18%
BITCOIN
3.828.686,46 -1,14%

Yenişehir'de Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı İnşası Hızlandı

Yenişehir Belediyesi'nin Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projesinde inşaat hızla ilerliyor; Başkan Ercan Özel, Mehmet İleri ve meclis üyeleri sahada inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:32
Yenişehir'de Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı İnşası Hızlandı

Yenişehir'de Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı İnşası Hızlandı

Proje sahasında inceleme

Yenişehir Belediyesi'nin Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel projenin ilerleyişini yerinde inceledi.

Geçtiğimiz haftalarda temeli atılan proje kapsamında Başkan Ercan Özel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte saha gezisi gerçekleştirdi. İncelemeler sırasında inşaatın etaplar halinde ilerlediği ve çalışmaların yakından takip edildiği bildirildi.

Projenin kapsamı

Proje, geniş doğal yaşam alanları, rehabilitasyon birimleri, klinik bölümü ve barınma ünitelerinden oluşacak şekilde planlandı. Amaç, ilçedeki sokak hayvanlarının modern, güvenli ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak.

Ercan Özel, sahadaki incelemenin ardından projeye ilişkin olarak şunları söyledi:

"Hedefimiz, can dostlarımızı en kısa sürede Yenişehir’de modern ve güvenli bir sağlık tesisi ile doğal yaşam alanına kavuşturmak"

Başkan Özel, barınak ve doğal yaşam alanının tamamlanmasıyla birlikte sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin çok daha etkin şekilde yürütüleceğini vurguladı.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN HAYVAN BAKIMEVİ VE DOĞAL YAŞAM ALANI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR...

YENİŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN HAYVAN BAKIMEVİ VE DOĞAL YAŞAM ALANI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR. YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, "HEDEFİMİZ, CAN DOSTLARIMIZI EN KISA SÜREDE YENİŞEHİR’DE MODERN VE GÜVENLİ BİR SAĞLIK TESİSİ İLE DOĞAL YAŞAM ALANINA KAVUŞTURMAK" DEDİ.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN HAYVAN BAKIMEVİ VE DOĞAL YAŞAM ALANI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
“Modem sustu, ev konuştu” Kahta'da sahnelendi — Dijital bağımlılığa dikkat
3
Naif Karabatak'ın 3. Kitabı Kahvaltı Haberleri Yayımlandı
4
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
5
Bolu'da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti
6
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
7
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri