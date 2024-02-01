Yerel seçimlerde aday gösterilen isim listeleri 20 Şubat'a kadar teslim edilecek

Seçmen listeleri, 7 Şubat'ta son halini alacak. Seçmenlerin nerede ve hangi sandıkta oy kullanacakları, 7-11 Şubat tarihleri arasında tespit edilecek. İlçe seçim kurulları, 12 Şubat'ta seyyar sandık kurma, yatağa bağımlı hastalık veya engel durumu olan seçmenleri seyyar sandıklara kaydetme ve bağlı oldukları sandık kurulunu belirleme işlemine başlayacak.

Siyasi partilerin ilçe başkanlıkları, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve il genel meclisi üyesi aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde ise il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkanı aday listelerini il seçim kurullarına 20 Şubat Salı saat 17.00'e kadar teslim etmesi gerekecek. Bağımsız adaylar da aynı tarihe ve saate kadar başvurularını yapacak. Siyasi partiler, aday listelerindeki eksikleri 22 Şubat'a kadar giderme imkanına sahip olacak. Geçici aday listeleri, bağımsız adaylar dahil, 23 Şubat'ta duyurulacak ve aynı gün itiraz süreci başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurullarına gönderimi de 3 Mart'ta gerçekleşecek.

21 MART İTİBARİ İLE PROPAGANDA SERBESTLİĞİ BAŞLAYACAK

21 Mart 2024 Perşembe sabahı propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak. Seçmenlere seçmen bilgi kağıtları 24 Mart'ta ulaştırılacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan ceza almış olanların listeleri 28 Mart'ta son halini alacak. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de bitecek. Seçmenler 31 Mart'ta oy verecek. Doğudaki illerde oy verme saat 07.00'de başlayacak ve 16.00'da sona erecek. Batıdaki illerde ise oy verme saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de bitecek.

OY HANGİ SAATLERDE VERİLEBİLİR?

YSK, mart ayındaki seçim için mevsimsel koşulları ve güneşin batma zamanını göz önünde bulundurarak, doğuda bulunan 32 ilin oy verme saatlerini bir saat geriye çekti. Bu sebeple Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illeri ve bu illerdeki cezaevleri, oy verme işlemini 07.00-16.00 saatleri arasında yapacak. Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.