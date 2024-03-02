Yerel seçimlerde aday listeleri 3 Mart’ta belli oluyor!

3 Mart'ta yerel seçim adayları belli olacak

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi parti ve bağımsız adayların kesin listeleri, 3 Mart 2024 tarihinde il ve ilçe seçim kurulları tarafından duyurulacak.

Seçim takvimi nasıl işliyor?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takvimini 1 Aralık 2023 tarihinde ilan etti. Buna göre, seçime katılmaya hak kazanan siyasi parti sayısı 36 olarak belirlendi. Ancak Yenilik Partisi ve Genç Parti, seçimlere girmeyeceklerini YSK'ye bildirdi. Böylece, seçime katılacak siyasi parti sayısı 34'e indi.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, aday listelerini 20 Şubat tarihinde il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti. Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki sıralaması ise 27 Ocak tarihinde YSK Başkanlığında çekilen kura ile belirlendi. Seçmen bilgi kağıtları ise 29 Şubat tarihinde seçmenlere ulaştırılmaya başlandı.

Kesin aday listeleri nereden öğrenilecek?

Seçim takvimi gereği, siyasi parti ve bağımsız adayların kesin listeleri, 3 Mart tarihinde il ve ilçe seçim kurulları tarafından ilan edilecek. İlçe belediye başkan adaylarının listeleri ilçe seçim kurullarında, büyükşehir belediye başkan adaylarının listeleri ise il seçim kurullarında açıklanacak.