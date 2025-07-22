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Yerli Ağır Makineli Tüfek IDEF 2025'te Tanıtıldı

Repkon'un geliştirdiği yerli ağır makineli tüfek IDEF 2025'te sergilendi ve kullanım alanları tartışıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 18:42
Yerli Ağır Makineli Tüfek IDEF 2025'te Tanıtıldı

Yerli Ağır Makineli Tüfek İlk Kez IDEF 2025'te Sergilendi

Repkon tarafından geliştirilen 12,7x99 mm yerli ağır makineli tüfek, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kullanım Alanları ve Özellikler

Repkon İş Geliştirme Uzmanı Hazal Gülerkaya, silahın kullanım alanlarını değerlendirdi ve bölge taarruzu, bölge destek ile alçak uçuşlu uçak ve helikopterlerin etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekti. Bu yeni nesil ağır makineli tüfeğin, modern muharebe şartlarına uygun olarak tasarlandığı vurgulandı.

IDEF 2025’te yerli ağır makineli tüfeğin sergilenmesi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Repkon tarafından geliştirilen 12,7x99 mm yerli ağır makineli tüfek, 17. Uluslararası Savunma...

Repkon tarafından geliştirilen 12,7x99 mm yerli ağır makineli tüfek, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ilk kez sergilendi.

Repkon tarafından geliştirilen 12,7x99 mm yerli ağır makineli tüfek, 17. Uluslararası Savunma...

Repkon tarafından geliştirilen 12,7x99 mm yerli ağır makineli tüfek, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ilk kez sergilendi.

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