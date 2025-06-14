DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.079.720,32 0,41%

Yeşilay Genel Başkanı Dinç: 'Bağımsız Gençlik Kültürü İçin Çalışıyoruz'

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede bağımsız bir gençlik kültürü oluşturmak için kararlılıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 16:39
Yeşilay Genel Başkanı Dinç: 'Bağımsız Gençlik Kültürü İçin Çalışıyoruz'

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Bartın YEDAM'da Önemli Mesajlar Verdi

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bartın'da düzenlediği basın toplantısında, bağımlılıkla mücadelede bağımsız bir gençlik kültürü oluşturma çabalarını duyurdu.

Gençliğin Bağımlılıkla Mücadele Bilançosu

Dinç, “Bağımsız gençlik kültürü oluşturmak noktasında büyük gayret gösteriyoruz çünkü biliyoruz ki bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey, gençliğinin bağımlı olmasıdır,” dedi. Bu kapsamda, gençlerin bağımlılıklar üzerinden hayatlarının ipotek altına alınmaması gerektiğine dikkat çekti.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin Önemi

Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplamda 105 ücretsiz Yeşilay danışmanlık merkezi bulunduğunu belirten Dinç, bu merkezlerde klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının gizlilik esasları çerçevesinde insanlara yardım sunduğunu ifade etti. “Dünyada bu kadar kapsamlı ve etkili bir ücretsiz çalışma yok,” dedi.

Kumar Bağımlılığı ve Çocukların Geleceği

Kumar bağımlılığının yükseldiğini ve bunun bireylerin ekonomik kayıplarının yanı sıra ailevi ve sosyal ilişkilerini de zayıflattığını vurgulayan Dinç, insanların güvenlerini kaybettiğini aktardı. “Bu sebeple hiçbir kişiyi bağımlılık yüzünden kaybetmek istemiyoruz,” diyerek, kumar bağımlılığına karşı aldıkları kararlılığı artıracaklarını söyledi.

Bağımlılıkla Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Dinç, bağımlılık endüstrisinin toplumun her kesimine yayılmasına karşı, Yeşilay'ın her mahallede etkili olacağını ifade etti. “Geleceğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz,” diyen Dinç, bağımlılıkla mücadele için herkesin destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Bartın'a gelen Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Bartın Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık...

Bartın'a gelen Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Bartın Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti. Dinç, burada konuşma yaptı.

Bartın'a gelen Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Bartın Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık...

Bartın'a gelen Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Bartın Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti. Dinç, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Devrilen Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
2
TÜRÇEV'den Eko-Okullar Programı'na Yeşil Bayrak Ödülü
3
Esenler'de Kanseri Yenen Selim İçin Balon Uçurma Etkinliği Düzenlendi
4
Gaziantep'te 500 Yıllık Mağara Kafede Ziyaretçi Akını
5
Tekirdağ'da Şah Kartal ve Leylek Yavrularına Önemli Halkalama Projesi
6
Gaziantep'te Köprüden Düşen Araçta 6 Kişi Yaralandı
7
Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi