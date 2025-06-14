Yeşilay Genel Başkanı Dinç: 'Bağımsız Gençlik Kültürü İçin Çalışıyoruz'

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Bartın YEDAM'da Önemli Mesajlar Verdi

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bartın'da düzenlediği basın toplantısında, bağımlılıkla mücadelede bağımsız bir gençlik kültürü oluşturma çabalarını duyurdu.

Gençliğin Bağımlılıkla Mücadele Bilançosu

Dinç, “Bağımsız gençlik kültürü oluşturmak noktasında büyük gayret gösteriyoruz çünkü biliyoruz ki bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey, gençliğinin bağımlı olmasıdır,” dedi. Bu kapsamda, gençlerin bağımlılıklar üzerinden hayatlarının ipotek altına alınmaması gerektiğine dikkat çekti.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin Önemi

Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplamda 105 ücretsiz Yeşilay danışmanlık merkezi bulunduğunu belirten Dinç, bu merkezlerde klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının gizlilik esasları çerçevesinde insanlara yardım sunduğunu ifade etti. “Dünyada bu kadar kapsamlı ve etkili bir ücretsiz çalışma yok,” dedi.

Kumar Bağımlılığı ve Çocukların Geleceği

Kumar bağımlılığının yükseldiğini ve bunun bireylerin ekonomik kayıplarının yanı sıra ailevi ve sosyal ilişkilerini de zayıflattığını vurgulayan Dinç, insanların güvenlerini kaybettiğini aktardı. “Bu sebeple hiçbir kişiyi bağımlılık yüzünden kaybetmek istemiyoruz,” diyerek, kumar bağımlılığına karşı aldıkları kararlılığı artıracaklarını söyledi.

Bağımlılıkla Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Dinç, bağımlılık endüstrisinin toplumun her kesimine yayılmasına karşı, Yeşilay'ın her mahallede etkili olacağını ifade etti. “Geleceğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz,” diyen Dinç, bağımlılıkla mücadele için herkesin destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Bartın'a gelen Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Bartın Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti. Dinç, burada konuşma yaptı.

Bartın'a gelen Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Bartın Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti. Dinç, burada konuşma yaptı.