Yeşilay Hatay'da "Güçlü Kadınlar Bağımsız Nesiller" Toplantısı — Yeni Gönüllüler Hedefi

Yeşilay Hatay Şubesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen 'Güçlü Kadınlar Bağımsız Nesiller Toplantısı' ile kentte yeni gönüllüler kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 17:31
Yeşilay'dan Hatay'da "Güçlü Kadınlar Bağımsız Nesiller" Toplantısı

Yeni gönüllüler ve toplum temelli mücadele vurgusu

Yeşilay Hatay Şubesi, kente yeni gönüllüler kazandırmak amacıyla "Güçlü Kadınlar Bağımsız Nesiller Toplantısı" düzenledi. Toplantı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yeşilay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, toplantıda kendilerine destek vermek isteyen tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Kuyubaşıoğlu, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca yasaklarla yapılamayacağını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Bizler zararlı alışkanlıklara karşı öncelikle toplumsal duyarlılık ve yaygın bir sosyal reaksiyon oluşturmak mecburiyetindeyiz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına, meslek birliklerine, ülkemizin tüm duyarlı ve vatansever bireylerine görev düşmektedir."

Yeşilay Hatay Kadın Komisyonu Başkanı Ebru Şebnem Yılmaz ise muhtarlar ve kooperatif başkanlarıyla bir araya gelerek Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni tanıttıklarını belirtti. Yılmaz, kentteki herkese ulaşarak farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi: "Hatay'da kadın muhtarlarla bir araya gelerek, her eve girmeyi, Hatay Yeşilay gönüllüsü olarak onları davet etmeyi, birlikte güçlenmek için çağrı yapmayı istiyoruz. Kadın sığınma evlerine gidip onlarla temas etmek istiyoruz. Hedefimiz Hatay'a Yeşilay elçisi ve gönüllüsü kazandırabilmek. Kime dokunabilirsek, kimi kazanabilirsek bizim için zenginliktir."

Toplantıya Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, kent protokolünün eşleri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

Yeşilay Hatay Şubesince kente yeni gönüllüler kazandırılması hedefiyle "Güçlü Kadınlar Bağımsız Nesiller Toplantısı" düzenlendi. Yeşilay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

