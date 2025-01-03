Yİ-ÜFE Aralık 2024 Rakamları: Fiyat Artışlarında Rekor Seviyeler

Yİ-ÜFE Aralık 2024'te Yüzde 28,52 Artış Gösterdi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık 2024 itibarıyla yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,17, imalatta yüzde 30,02, su temininde yüzde 34,48, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında ise yüzde 11,21 artış kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanan bilgilere göre, Yİ-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,40, Aralık 2023'e göre yüzde 28,52 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 41,1 artış göstermiştir.

Sektörel Gelişmeler

Sanayinin dört ana sektöründeki yıllık değişimler şu şekildedir: madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,17, imalatta yüzde 30,02, su temininde yüzde 34,48 ve elektrik, gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 11,21 artış yaşanmıştır.

Aylık değişimler bakımından ise madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 0,63, imalat yüzde 1, su temini yüzde 1,57 artış gösterirken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,84 azalma kaydedildi.

Ana Sanayi Gruplarındaki Değişimler

Ayrıca, ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 27,01, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 35,69, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,26, enerji fiyatlarında yüzde 11,92, sermaye mallarında ise yüzde 29,21 artış gerçekleşmiş durumda.

Aylık verilerde, ara malında yüzde 0,64, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,41, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,48 ve sermaye mallarında yüzde 0,92 artarken, enerji grubunda yüzde 3,37 azalma yaşandı.

Alt Sektörlerdeki Artışlar ve Azalışlar

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre, 12 alt sektör daha düşük, 17 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aralık 2024 itibarıyla içecekler yüzde 61,18, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 47,85, metal cevherleri yüzde 46,77, tütün ürünleri yüzde 46,37 ve basım hizmetleri yüzde 42,46 ile en çok artış gösteren alt sektörler oldu.

Aylık olarak ise, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 5,84 ile en yüksek azalışı gösterirken, içecekler yüzde 4,71, kömür ve linyit yüzde 2,47, deri ve ilgili ürünler yüzde 2,31 ve elektrikli teçhizat yüzde 2,30 ile en fazla artış kaydedilen alt sektörler olarak öne çıktı.

Sonuç

Kısacası, Yİ-ÜFE verileri, fiyat artışlarının sanayi etkileşimlerini detaylandırırken, özellikle madencilik ve imalat sektörlerindeki ani dalgalanmaların dikkate alınması gerektiğini gösteriyor.