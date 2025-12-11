DOLAR
Yıldırım'da Aşık Reyhani'ye Vefa

Yıldırım Belediyesi, Aşık Reyhani'yi 19. vefat yıldönümünde Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki programla andı; birçok halk ozanı türkü ve atışmalar sundu.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:19
Yıldırım Belediyesi, aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden büyük ozan Aşık Reyhani'yi 19. vefat yıldönümünde Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla andı.

Katılım ve program

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, türküleri ve atışmalarıyla programa katkı sunan isimler şunlardı: Aşık Abdullah Gizlice, Aşık Ahmet Poyrazoğlu, Aşık Baki Çetin, Aşık Halil Daylak, Aşık Mustafa Aydın, Aşık Ozan Reyhani, Aşık Taha Turabioğlu, Aşık Taner Öztürkoğlu, Aşık Temel Turabi, Aşık Yağız Ozan ve Aşık Yanık Ayhan.

Başkan Yılmaz: Aşıklık, milletin yüzyılları aşan hafızasıdır

Programda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, aşıklık geleneği'nin Türk milletinin yüzyılları aşan hafızası olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, "Aşıklık, Türk kültür varlığının en köklü damarlarından biridir. Sazın tellerinde yankılanan her ses, aslında yüzlerce yılın tecrübesinden süzülmüş bir irfanın nefesidir. Aşığın sözü, sadece bir türkü değil; halkın vicdanı, toplumsal hafızanın kaydı, bir milletin yürüyüşüdür. Bu sebepledir ki UNESCO, âşıklık geleneğini Türkiye’nin somut olmayan kültürel mirası olarak tescillemiştir." ifadelerini kullandı.

"Çağın ötesinde bir usta"

Yılmaz, Aşık Reyhani hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Seyfullah Yıldız, yani gönüllerimize Reyhanî olarak kazınan bu büyük ozan, şairliğini yalnızca bir meslek değil, bir hakikat arayışı, bir insanlık davası olarak görmüştür. Onun şiirlerinde hem Anadolu’nun sıcaklığı hem de insanlığın ortak vicdanı vardır. Reyhani’nin sade fakat derin dili, çağının ötesine geçmiş ustalığı, aşıklığa kazandırdığı yeni soluk bugün hala yankılanmaya devam ediyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak, sözün büyüsünü, sazın hikmetini ve halk ozanlarımızın gönül dilini bugün burada yeniden hatırlatmak; Reyhani’nin kalıcı mirasına vefamızı göstermek için bu organizasyonu düzenledik."

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?