Yılmaz'dan Balıkesir Sındırgı 4,9 Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Yılmaz'dan Balıkesir Sındırgı Depremi Açıklaması

4,9 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası AFAD çalışmaları devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem hakkında geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmaları sürdürülmekte olup, şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Deprem büyüklüğü: 4,9. Durum değerlendirmesi: AFAD sahada tarama çalışmalarını sürdürüyor, ilk belirlemelere göre olumsuz durum tespit edilmedi.