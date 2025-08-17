Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı'na Çevrim İçi Katıldı — Türkiye Barış İçin Hazır

Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı'na çevrim içi katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen çevrim içi düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya ilişkin paylaşım

Yılmaz, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıya katılımının Alaska Zirvesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmeleri öncesinde gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye'nin mesajı

Yılmaz, paylaşımında toplantının kapsamına değinerek, "Gönüllüler Koalisyonu Avrupa'nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATO temsilcileri ile Avrupa dışından Avustralya, Japonya ve Kanada gibi ülkeleri kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yaptığı açıklamada şu vurguyu yaptı: "Çatışma yerine diplomasiyi öne çıkaran ilkesel yaklaşımıyla Türkiye, barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

