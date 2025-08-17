DOLAR
Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı'na Çevrim İçi Katıldı — Türkiye Barış İçin Hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erdoğan'ı temsilen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı'na çevrim içi katıldı; Türkiye diplomasiyi ve barışı vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 18:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen çevrim içi düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya ilişkin paylaşım

Yılmaz, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıya katılımının Alaska Zirvesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmeleri öncesinde gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye'nin mesajı

Yılmaz, paylaşımında toplantının kapsamına değinerek, "Gönüllüler Koalisyonu Avrupa'nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATO temsilcileri ile Avrupa dışından Avustralya, Japonya ve Kanada gibi ülkeleri kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yaptığı açıklamada şu vurguyu yaptı: "Çatışma yerine diplomasiyi öne çıkaran ilkesel yaklaşımıyla Türkiye, barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

