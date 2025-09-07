DOLAR
Yılmaz: Orta Vadeli Program Yarın Basın Toplantısında Açıklanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın düzenlenecek basın toplantısıyla üç yıllık Orta Vadeli Programı açıklayacak.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 13:02
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomik politikalarda önümüzdeki üç yıla ışık tutacak Orta Vadeli Programın yarın düzenlenecek basın toplantısında halka açıklanacağını duyurdu.

Açıklamanın Özeti

"Yarın düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritamızı şekillendiren Orta Vadeli Programı açıklıyoruz"

Yılmaz'ın açıklaması, hükümetin ekonomik stratejisine ilişkin yol haritasının önümüzdeki üç yıla dair ana hatlarını içerecek şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını işaret ediyor. Basın toplantısı, Orta Vadeli Programın detaylarının kamuoyu ile ilk kez paylaşıldığı resmi açıklama olacak.

