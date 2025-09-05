Yılmaz: Yapay Zeka ile Vatandaş Odaklı, Etkin Denetimler Yaygınlaşacak

Koordinasyon Toplantısında Yapılan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Vatandaş Odaklı Yönetim, Etkin Denetim" koordinasyon toplantısında kamu yönetiminde denetim ve dijital dönüşüm önceliklerini paylaştı.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Salih Tanrıkulu, bazı bakan yardımcıları ile teftiş ve denetim birimlerinin başkanları katıldı.

Yılmaz'ın Vurguları

Yılmaz, son 23 yılda yapılan yasal ve idari düzenlemelerle yönetim ve denetim altyapısında önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getirdi. Denetimin yalnızca caydırıcı bir mekanizma olmadığını, kurumlara rehberlik ederek yönetim kalitesini artıran bir faaliyet olduğunu belirterek "Denetim, yönetim kalitesini artıran koruyucu bir faaliyettir" dedi.

Yılmaz, toplantıda ayrıca şunları ifade etti: "Yapay zeka başta olmak üzere dijital teknolojilerden faydalanarak periyodik, koordineli ve kapsayıcı denetimleri yaygınlaştıracak, kamu hizmetlerinde verimliliği, hesap verebilirliği ve en önemlisi vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışını daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

2025 Denetim Faaliyetleri ve Genelge Kapsamı

Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" genelgesi kapsamında gerçekleştirildi. Kamu hizmetlerinin verimli, saydam ve hesap verebilir şekilde sunulmasına yönelik denetim planları ve uygulamaları değerlendirildi.

DDK tarafından sunulan kapsamlı sunumda vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik başvuru ve şikayetleri, saha denetimlerinde elde edilen sonuçlar ve TÜİK verilerine yansıyan memnuniyet düzeyleri aktarıldı. Ayrıca bu yıl içinde teftiş ve denetim birimleri tarafından gerçekleştirilen denetim sonuçları üzerinde duruldu.

Denetimde Öncelikli Alanlar

Toplantıda eğitimden sağlığa, ürün ve gıda güvenliğinden fahiş fiyat denetimine, iş sağlığı ve güvenliğinden yapı denetimine kadar pek çok alanda düzenli ve planlı denetimlerin gerekliliği vurgulandı. Ayrıca kayıt dışı ekonomi, vergi denetimi, bina ve yangın güvenliği, finansal dolandırıcılık, yasadışı bahis, dijital sahtecilik ve siber suçlar, bilgi sistemleri ve veri güvenliği, iletişim ve adalet hizmetleri gibi alanlar öncelikli konular olarak belirlendi.

Vatandaşa sunulan hizmetlerde boşluk bırakılmaması için tüm kamu alanlarını kapsayacak şekilde periyodik denetimlerin yapılmasının önemi öne çıkarıldı.

Yapay Zeka Temelli Hızlı ve Kapsamlı Denetim

Toplantıda yapay zeka ve diğer dijital teknolojilerin denetim süreçlerini hızlandırdığı, gerçek zamanlı ve geniş kapsamlı incelemelere imkan tanıdığı ifade edildi. Denetim faaliyetlerinin izleme ve koordinasyonu amaçlı DDK bünyesinde geliştirilen yazılım sistemi hakkında da bilgi verildi.

Hedef: Vatandaş Memnuniyeti ve Etkin Koordinasyon

Katılımcıların görüşleri doğrultusunda rehberlik esaslı denetim anlayışının yaygınlaştırılması, kamu kaynaklarının etkin ve tasarruflu kullanımı, personel disiplin ve motivasyonunun artırılması ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleri teyit edildi. DDK'nin koordinasyon ve uyumlaştırma çalışmaları ile iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasının denetim etkinliğini artıracağına dikkat çekildi.

Toplantı, merkez ve taşra birimlerindeki denetim faaliyetleri, mevzuat, teşkilat ve insan kaynağı ihtiyaçları açısından değerlendirilmelerle sona erdi; yönetim ve denetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesine ilişkin çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

