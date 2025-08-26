Yorgos Papandreu: Filistin Devleti Tanınmalı

Eski Başbakan, iki devletli çözüm vurgusu yaptı

Yunanistan'ın eski başbakanlarından Yorgos Papandreu, Filistin meselesinde çözümün Filistin devletinin tanınmasından geçtiğini belirtti.

Papandreu, şahsi web sitesinde yayımladığı makalede, bugüne dek Filistin'de barışı sağlamaya yönelik birçok inisiyatife katıldığını hatırlattı. 'Barış için dörtlü yol haritası sürecine katıldım, (o dönemki) Türk mevkidaşım İsmail Cem ile birlikte her iki tarafı da ziyaret ederek bölgesel inisiyatifin içinde yer aldım. Ayrıca Avrupa misyonlarında bulundum.' ifadelerini kullandı.

Eski başbakan, iki devletli çözümün tek yol olduğuna dikkat çekti ve Filistin'in tanınmasının şiddet kısır döngüsünü kıracağını savundu.

Papandreu, tanınmanın İsrail'i tecrit etmeyeceğini; bilakis barış için seslerini yükselten ve bölgede demokratik güçlerle dayanışma gösteren İsrailli ve Filistinli 'mantık güçlerini' güçlendireceğini belirtti.

Gazze'de Filistin halkının büyük bir dehşet yaşadığına işaret eden Papandreu, 'Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçu, insanlığa karşı suç ve olası bir soykırımı da içerebilecek şikayetlerin de dahil olduğu Filistin'deki durumu araştırırken, Yunanistan ve Avrupa olarak bizim önceliğimiz Gazze'nin insani yardıma ulaşması ve düşmanca eylemlerin sona ermesi olmalıdır.' dedi.

Papandreu, Gazze'ye insani yardımın sağlanmasının sadece bir görev değil, aynı zamanda güven tesis eden bir güç olduğunu vurguladı: 'Umutsuzluğu tedavi eder ve birlikte yaşama politikasına giden yolu açar.'