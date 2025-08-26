DOLAR
41,02 -0,07%
EURO
47,81 -0,28%
ALTIN
4.447,12 -0,29%
BITCOIN
4.516.928,3 -0,39%

Yorgos Papandreu: Filistin Devleti Tanınmalı

Eski Yunanistan Başbakanı Yorgos Papandreu, Filistin'in devlet olarak tanınmasının şiddet döngüsünü kıracağını ve Gazze'ye insani yardımın öncelik olması gerektiğini savundu.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:49
Yorgos Papandreu: Filistin Devleti Tanınmalı

Yorgos Papandreu: Filistin Devleti Tanınmalı

Eski Başbakan, iki devletli çözüm vurgusu yaptı

Yunanistan'ın eski başbakanlarından Yorgos Papandreu, Filistin meselesinde çözümün Filistin devletinin tanınmasından geçtiğini belirtti.

Papandreu, şahsi web sitesinde yayımladığı makalede, bugüne dek Filistin'de barışı sağlamaya yönelik birçok inisiyatife katıldığını hatırlattı. 'Barış için dörtlü yol haritası sürecine katıldım, (o dönemki) Türk mevkidaşım İsmail Cem ile birlikte her iki tarafı da ziyaret ederek bölgesel inisiyatifin içinde yer aldım. Ayrıca Avrupa misyonlarında bulundum.' ifadelerini kullandı.

Eski başbakan, iki devletli çözümün tek yol olduğuna dikkat çekti ve Filistin'in tanınmasının şiddet kısır döngüsünü kıracağını savundu.

Papandreu, tanınmanın İsrail'i tecrit etmeyeceğini; bilakis barış için seslerini yükselten ve bölgede demokratik güçlerle dayanışma gösteren İsrailli ve Filistinli 'mantık güçlerini' güçlendireceğini belirtti.

Gazze'de Filistin halkının büyük bir dehşet yaşadığına işaret eden Papandreu, 'Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçu, insanlığa karşı suç ve olası bir soykırımı da içerebilecek şikayetlerin de dahil olduğu Filistin'deki durumu araştırırken, Yunanistan ve Avrupa olarak bizim önceliğimiz Gazze'nin insani yardıma ulaşması ve düşmanca eylemlerin sona ermesi olmalıdır.' dedi.

Papandreu, Gazze'ye insani yardımın sağlanmasının sadece bir görev değil, aynı zamanda güven tesis eden bir güç olduğunu vurguladı: 'Umutsuzluğu tedavi eder ve birlikte yaşama politikasına giden yolu açar.'

İLGİLİ HABERLER

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki Törende
3
Antalya'da Rus Eşi Tarafından Bıçaklanan Koca 3 Gün Sonra Öldü
4
İzmir Seferihisar'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
İsrailliler Sokaklarda: Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Talebi
6
Valerie Zink Reuters'tan İstifa Etti: İsrail'in Gazeteci Ölümlerini Meşrulaştırmakla Suçladı
7
Güney Kore: PPP'nin Yeni Genel Başkanı Jang Dong-hyeok Seçildi

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor