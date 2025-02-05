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Yozgat Başkan Arslan'dan Su Tasarrufu Uyarısı: Barajda Kritik Düşüş

Yozgat'ta su seviyesi kritik düzeye indi. Başkan Arslan, vatandaşları su tasarrufu yapmaları konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:33
Yozgat Başkan Arslan'dan Su Tasarrufu Uyarısı: Barajda Kritik Düşüş

Yozgat Belediye Başkanı'ndan Su Tasarrufu Uyarısı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyararak, barajda su seviyesinin yüzde 15'lere kadar düştüğünü bildirdi. Bu bağlamda, Yozgat'ın su ihtiyacını karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda mevcut durumun kritik olduğunu vurguladı.

Kuraklık Endişesi

Başkan Arslan, baraj kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle su seviyesinin önemli ölçüde düştüğünü ifade etti. Barajın doluluk oranının 9 milyon 700 bin metreküp olduğunu belirten Arslan, şehirde aylık 1 milyon metreküp su tüketildiğini açıkladı.

Kritik Su Seviyesi

Arslan, barajda mevcutta yaklaşık 3 milyon metreküp suyun kullanılamadığını ve geriye kalan 6 milyon metreküp suyun Yozgat'ın en fazla 6 aylık su ihtiyacını karşılayabileceğini kaydetti. Başkan Arslan, "Diliyoruz ki bir an önce yeteri kadar yağış gelir ve derdimize çare olur," şeklinde konuştu.

Tarihi Verilerle Durum Değerlendirmesi

Barajın 2016 yılında su tutmaya başladığını ve 2018 yılında ulaştığı en yüksek doluluk oranının yüzde 55 olduğunu hatırlatan Başkan Arslan, bu seviyenin her yıl düştüğüne işaret etti. Su tasarrufu konusunda vatandaşları bilgilendiren Arslan, yeni su kaynakları araştırma çalışmalarına da devam ettiklerini belirtti.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat merkez ve Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı...

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat merkez ve Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerinin şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı Musabeyli Cemil Çiçek Barajı kenarında, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle barajın su seviyesinin düştüğünü belirtti.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat merkez ve Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı...

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat merkez ve Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerinin şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı Musabeyli Cemil Çiçek Barajı kenarında, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle barajın su seviyesinin düştüğünü belirtti.

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