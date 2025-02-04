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Yozgat'ta Engellinin Askerlik Hayali Gerçekleştirildi

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli Coşkun Ak'ın askerlik hayalini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:56
Yozgat'ta Engellinin Askerlik Hayali Gerçekleştirildi

Yozgat'ta Engellinin Askerlik Hayali Gerçekleştirildi

Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 45 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Coşkun Ak'ın askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Çamlık Bakım Merkezi'nde kalan Ak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün "Ertelenmiş Hayaller Projesi" sayesinde hayalini gerçekleştirme fırsatı buldu. Bakım evinde asker elbisesi giyen Ak, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Burada askeri personel tarafından coşkuyla karşılanan Ak, askerlik yemini etti ve askerlerle birlikte yemek yedi. Ak, terhis belgesini İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç'tan alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Zeynep Yazıcı, projeyle birlikte bir engellinin daha hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Proje kapsamında 4'üncü vatandaşımızın hayalini gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi.

Coşkun Ak da sevinç içinde duygularını ifade etti.

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir...

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir engellinin askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü. Çamlık Bakım Merkezi'nde kalan 45 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Coşkun Ak'ın asker olma hayali, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Ertelenmiş Hayaller Projesi" ile gerçekleştirildi.

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir...

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir engellinin askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü. Çamlık Bakım Merkezi'nde kalan 45 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Coşkun Ak'ın asker olma hayali, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Ertelenmiş Hayaller Projesi" ile gerçekleştirildi.

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