Yozgat'ta Kaçak Kazı Operasyonunda 5 Gözaltı ve 51 Tarihi Eşya Ele Geçirildi

Yozgat'ta düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, 36 sikke ve 15 obje ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:59
Yozgat'ta Kaçak Kazı Operasyonunda 5 Gözaltı ve 51 Tarihi Eşya Ele Geçirildi

Yozgat'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Yozgat'ta gerçekleştirilen kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde yaptığı başarılı operasyonda, define aramak için izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen Y.A, B.E, Y.K, E.A. ve Ö.Y'yi yakaladı.

Tarihi Eşyalar Ele Geçirildi

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Ö.Y'nin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi edinen ekipler, Kırşehir’e bağlı Çiçekdağı ilçesindeki ikametine baskın düzenledi. Bu baskında, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 36 sikke ve 15 obje ile bir dedektör ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Yozgat'ta kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 36 sikke ve 15 obje ele geçirildi, 5...

Yozgat'ta kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 36 sikke ve 15 obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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