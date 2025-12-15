DOLAR
Yozgat’ta Kaçak Kazı Suçüstü: Çekerek’te Fotokapan Operasyonu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kaçak kazı girişimi fotokapana takıldı; Y.V., E.K. ve A.K. gözaltına alındı, çok sayıda kazı aleti ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:51
Yozgat’ta Kaçak Kazı Suçüstü: Çekerek’te Fotokapan Operasyonu

Yozgat’ta Kaçak Kazı Suçüstü: Çekerek’te Fotokapan Operasyonu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapacakları tespit edilen şahıslar suçüstü yakalandı. Olayla ilgili bilgiyi alan ekipler bölgeye fotokapan yerleştirerek takip başlattı.

Olay Detayları

Edinilen bilgiye göre Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekipleri, şüpheli hareketliliği fark ederek söz konusu alana müdahale etti. Bölgedeki fotokapan görüntüleri sonrası operasyon hızlı şekilde gerçekleştirildi.

Operasyonda Y.V., E.K. ve A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından ele geçirilen malzemeler arasında jeneratör, kürek, kırıcı delici hilti, hilti ucu, kazma ve 15 metre uzatma kablosu bulunuyor.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YOZGAT’TA KAÇAK KAZI YAPAN ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI.-

YOZGAT’TA KAÇAK KAZI YAPAN ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI.-

