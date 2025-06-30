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Yozgat'ta Kafası Konserve Kutusuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Yozgat'ta kafası konserve kutusuna sıkışan kedi, güvenlik görevlisinin cesareti sayesinde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 14:32
Yozgat'ta Kafası Konserve Kutusuna Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Yozgat'ta Kedinin Korkunç Durumu!

Yozgat'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yozgat Esentepe Öğrenci Yurdu’nda bulunan öğrenciler, başı konserve kutusuna sıkışmış bir kedi ile karşılaştı. Kedinin zor durumda olduğunu gören öğrenciler, hemen yurdun güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

Kurtarma Operasyonu Başladı

Güvenlik görevlisi, öğrencilerin talebi üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Makas ve kesici aletler kullanarak kedinin kafasını sıkıştığı konserve kutusundan kurtarmaya çalıştı. Bu anlar, öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.Kurtarma sonrası yapılan açıklamada öğrenciler, konserve mamalarının kaplarının atılmaması gerektiğine dikkat çekerek, hayvanların başlarına gelebilecek benzer kazalara karşı duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladılar.

Yozgat'ta başını konserve kutusuna sıkıştıran kediyi, güvenlik görevlisi kurtardı.

Yozgat'ta başını konserve kutusuna sıkıştıran kediyi, güvenlik görevlisi kurtardı.

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