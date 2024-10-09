DOLAR
34,22 0,1%
EURO
37,46 0,53%
ALTIN
2.870,86 0,47%
BITCOIN
2.091.346,74 1,96%

Yozgat'ta Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:05
Yozgat'ta Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta Facia: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yozgat ilinde trajik bir kaza yaşandı. 14 yaşındaki M.E.B., Yozgat-Sivas kara yolu üzerinde karşıdan karşıya geçerken, H.O.Y. adlı sürücünün kullandığı 40 ABJ 768 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay Anı ve Müdahele

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, H.O.Y. yönetimindeki araç, M.E.B.'nin yolun karşısına geçmekte olduğu sırada çarpıştı. Olay yerine intikal eden sağlık ve emniyet ekipleri, yaralı çocuğu Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Tüm müdahalelere rağmen M.E.B. kurtarılamadı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Hafif ticari araçta bulunan Sedat Bahar, olay esnasında çocuğun bariyerden atlarken dengesini kaybettiğini belirtti. Bahar, "Herhalde çocuğun ayağı bariyere sıkıştı ve kaputun üzerine düştü." diyerek kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı.

Yozgat'ta hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
ABD'den Lübnan Açıklaması: Yeni Bir Gazze Olmasını İstemiyoruz
3
Yemenli Akademisyen ve Ailesi İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti
4
Burdur'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
5
Özbekistan ve Afganistan Arasındaki İşbirliği Güçleniyor
6
Kapaklı'da Yüksekten Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
7
Mardin'de 4 Gün Süreyle Yasaklar Getirildi

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak