Yozgat'ta Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta Facia: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yozgat ilinde trajik bir kaza yaşandı. 14 yaşındaki M.E.B., Yozgat-Sivas kara yolu üzerinde karşıdan karşıya geçerken, H.O.Y. adlı sürücünün kullandığı 40 ABJ 768 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay Anı ve Müdahele

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, H.O.Y. yönetimindeki araç, M.E.B.'nin yolun karşısına geçmekte olduğu sırada çarpıştı. Olay yerine intikal eden sağlık ve emniyet ekipleri, yaralı çocuğu Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Tüm müdahalelere rağmen M.E.B. kurtarılamadı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Hafif ticari araçta bulunan Sedat Bahar, olay esnasında çocuğun bariyerden atlarken dengesini kaybettiğini belirtti. Bahar, "Herhalde çocuğun ayağı bariyere sıkıştı ve kaputun üzerine düştü." diyerek kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı.

Yozgat'ta hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta hafif ticari aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.