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Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 322 sentetik hap ele geçirilerek 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 21:15
Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda, 322 sentetik hap ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kente dışarıdan uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen şüpheli aracı Yerköy ilçesinde durdurdu.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Araçta gerçekleştirilen aramada ele geçirilen 322 sentetik hap ile ilgili olarak M.K. ve A.B. isimli zanlılar gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık

Yozgat'ta düzenlenen bu operasyon, yerel emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

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