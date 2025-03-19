Yozgat’ta Uyuşturucu Operasyonu: 5.488 Hap Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

Yozgat’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Yozgat'ta gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile 5.488 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yozgat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışlarına karşı yürütülen mücadele kapsamında kent merkezinde etkili bir çalışma başlattı.

Ekipler, Yozgat Lisesi Kavşağı'nda şüpheli bir araca yönelik detaylı bir arama gerçekleştirdi. Bu aramada büyük miktarda uyuşturucu hap tespit edildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan E.E.Ç. ve S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamalar sonrasında her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu operasyon, Yozgat'ta uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 5 bin 488 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.