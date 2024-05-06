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YSK 31 Mart yerel seçim sonuçlarını kesin olarak açıkladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçları, YSK tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 15:51
YSK 31 Mart yerel seçim sonuçlarını kesin olarak açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını açıkladı. Yener, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, ülke genelindeki katılım oranını ise yüzde 78.1 olarak belirtti.

Başkan Yener, yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladığı konuşmasında, 30 büyükşehirde CHP’nin 14, AK Parti’nin 12, DEM Parti’nin 3, YRP 1, büyükşehir belediye başkanlığı kazanmış olduğunu duyurdu.

Yener’in açıklamasında yer alan bilgilere göre, Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan, Sivas Yıldızeli ve Güneykaya ilçelerinde seçimler, 2 Haziran günü yeniden yapılacak.

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