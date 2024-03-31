Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,41 0,25%
EURO
35,2 -0,08%
ALTIN
2.310,9 0,09%

YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemleri sorunsuz devam ediyor

YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin sorunsuz şekilde devam ettiğini duyurdu

Yayın Tarihi: 31.03.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 10:58
YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemleri sorunsuz devam ediyor

YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını belirterek, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor." şeklinde konuştu.

Oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener, Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını hatırlattı. Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz." şeklinde konuştu.

Ankara'da oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Yener, "Yüksek Seçim Kurulu yayın yasağını kaldırmadan, herhangi bir paylaşımda bulunmamalarını rica ediyorum." şeklinde ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B'liye 9200 TL daha ödeme geliyor! 30-31 Mart tarihlerine dikkat

4A 4B'liye 9200 TL daha ödeme geliyor! 30-31 Mart tarihlerine dikkat

SGK az önce iki katına çıkardı! Ödeme alanlar farkını unutmasın!

SGK az önce iki katına çıkardı! Ödeme alanlar farkını unutmasın!

Emekli maaşlarında yüzde 33,6 ayrıntısı! Emeklinin uykuları kaçacak

Emekli maaşlarında yüzde 33,6 ayrıntısı! Emeklinin uykuları kaçacak

32 gün bekleyen 46 bin TL'yi cebine koyacak! Olmaz demeyin oluyor

32 gün bekleyen 46 bin TL'yi cebine koyacak! Olmaz demeyin oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
4
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
5
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var
6
EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi
7
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak

Sıfır otomobil 538 bin TL'ye düştü! Bayilerde iğne atsan yere düşmüyor

Emekli maaşlarında yüzde 33,6 ayrıntısı! Emeklinin uykuları kaçacak

O banka promosyonu arşa çıkardı! Tak diye 25 bin TL yatıracak

Altın sahipleri dört nala koşacak! Bakanlık gece yarısı yasak getirdi!

SSK, Bağkur'luya özel 19.000 TL nakit! Para arayanın imdadına koştu

Altın almak için bu son şans! O tarihte altın füze gibi çakılacak

En şıpsevdi burçlar açıklandı! Her gördüklerine tutuluyorlar

3 kamu bankasından tek seferlik 3000 TL! Tek şartla hesaba yatırıyor

SGK az önce iki katına çıkardı! Ödeme alanlar farkını unutmasın!

4A 4B'liye 9200 TL daha ödeme geliyor! 30-31 Mart tarihlerine dikkat

32 gün bekleyen 46 bin TL'yi cebine koyacak! Olmaz demeyin oluyor

İstanbul, Ankara, İzmir ve o iller hazır olsun! Gece yarısı başlayacak