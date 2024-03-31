YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemleri sorunsuz devam ediyor

YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını belirterek, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor." şeklinde konuştu.

Oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener, Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını hatırlattı. Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz." şeklinde konuştu.

Ankara'da oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Yener, "Yüksek Seçim Kurulu yayın yasağını kaldırmadan, herhangi bir paylaşımda bulunmamalarını rica ediyorum." şeklinde ifade etti.