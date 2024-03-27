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YSK’dan açıklama geldi: Hangi durumlarda oylar geçersiz olacak?

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala YKS, oy pusulalarının geçersiz sayılacağı durumlara açıklık getirdi.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 14:08
YSK’dan açıklama geldi: Hangi durumlarda oylar geçersiz olacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimleri öncesi önemli bir açıklamada bulundu. YSK tarafından belirlenen maddelere göre, bazı durumlarda oy pusulaları geçersiz sayılabiliyor. Bu durumlar hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi ve bu maddelere dikkat edilmesi, seçimler için büyük önem taşıyor.

Bu durumlarda oylar geçersiz sayılıyor

YSK tarafından paylaşılan bilgilere ve açıklamalara göre, aşağıdaki durumlarda oylar geçersiz sayılacak:

• Oy pusulasının arkasında mühür olmaması ve YSK filigranı bulunmaması

• “Evet” ya da “tercih” mührünün hiç basılmaması

• Birden fazla parti ya da adaya mühür basılmış olması

• Parti ya da adaylar için ayrılmış olan alanın dışına mühür basılması

• Sandıktan çıkan pusulanın, o seçim bölgesine ait olmaması

• Oy pusulasının bütünlüğünü kaybedecek şekilde yırtılmış ya da koparılmış olması

• Görevliler tarafından verilen “tercih” ya da “evet” mührü yerine bir başka işaretleme aracını kullanılması

• Oy pusulası üzerinde karalama ve işaretleme yapılması

Bu gibi durumlarda, seçmenlerin kullandıkları oy geçersiz kabul edilecek.

hangi durumlarda oylar geçersiz sayılacak

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