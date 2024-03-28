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YSK: Seçimlerde oy sayımı ve dökümü aralıksız yapılacak

Yerel seçimlere 2 gün kala, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önemli bir karar verdi. Seçimin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle merak edilen "iftar saatinde mola verilip verilmeyeceği" sorusuna YSK'dan yanıt geldi.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 23:56
YSK: Seçimlerde oy sayımı ve dökümü aralıksız yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde oy sayımı ve döküm işlemlerinin kesintisiz olarak yapılması gerektiğini açıkladı.

Seçime kısa bir süre kala, YSK'nın da çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde, seçim günü iftar saatinde bir mola verilip verilmeyeceği konusunda bir soru gündeme gelmişti.

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından YSK'ya iletilen yazıda, sandık kurullarının saat 17.00 itibarıyla oy sayımı ve döküm işlemlerine başlayacakları ancak iftar saatinde sadece su ile orucun açılması durumunda sağlıklı bir oy sayımının yapılamayacağı belirtilerek, "sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği" sorusu yöneltilmişti.

YSK'dan gelen yanıt ise net oldu.

"Oy Sayımı Aralıksız Sürecek"

YSK, konuyu değerlendirdikten sonra, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 100'üncü maddesinde, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır.' hükmünün bulunduğunu hatırlattı.

Aynı yönde düzenleme içeren YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesi'ne de dikkat çeken kurul, bu sebeple "oy sayımı ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine" oy birliğiyle karar verdi.

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