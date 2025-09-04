YSK yarın CHP'nin 'tam kanunsuzluk' kongre başvurusunu görüşecek

Toplantı ve başvurunun kapsamı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararlarına karşı yaptığı 'tam kanunsuzluk' başvurusunu görüşmek üzere yarın 14.30'da toplanacak.

CHP'nin başvurusunda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararı'nın "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı" olduğu ileri sürüldü.

Parti, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının söz konusu mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin 'tam kanunsuzluk' teşkil ettiğini belirtti. Başvuruda, Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca işlemlerin yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği vurgulanarak, YSK'den söz konusu ilçe seçim kurullarının kararlarının kaldırılması istendi.

Edinilen bilgiye göre, YSK yarın 14.30'da söz konusu başvuruyu görüşmek üzere toplanacak.