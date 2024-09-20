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Yüksek Karlı Fon Dolandırıcılığı Davası: Yeni Gelişmeler

Yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı davasında tutuklu sanıkların savunmaları dikkat çekti. Davanın seyrini etkileyen tanık ifadeleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:35
Yüksek Karlı Fon Dolandırıcılığı Davası: Yeni Gelişmeler

Yüksek Karlı Fon Dolandırıcılığı Davası Devam Ediyor

Kamuoyunda “Yüksek Karlı Gizli Fon” olarak bilinen dolandırıcılık davasında, 2'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan, Ali Yörük ve tutuksuz sanıklar Rüya Sağır, Hüseyin Eligül gibi isimler katıldılar.

Seçil Erzan'dan Açıklamalar

Tutuklu sanık Seçil Erzan, davada Fatih Terim'in müşteki olarak bulunması hakkında savunma yaparak, “Ben hiçbir zaman 'Fatih Terim fonu' ifadesini kullanmadım. Bu insanların hepsi faizin hukuka aykırı kaynaklardan geldiğini biliyordu.” dedi.

Mahkeme Gelişmeleri

Duruşma sırasında Hayati Elöz'ün avukatı Selman Ok, müvekkilinin aynı yöntemle dolandırıldığı iddiasıyla davaya katılmak istedi. Ancak mahkeme talebi reddetti.

Erzan, “Hesap hareketlerine dayalı olarak Terim'in kaynakları 3 milyon dolar değildir.” diyerek, iki defa 300 bin ve 400 bin dolar aldığını belirtti. Bu paraların dostane ilişkiler çerçevesinde verildiğini savunarak, “Elden verdiği 700 bin doları faiziyle geri ödedim.” şeklinde yanıtladı.

Yargı Süreci ve Yeni Müştekiler

Dava sürecinde 74 yaşındaki Sevim Sinih, tarlasını satarak para yatırdığı sanıklar hakkında şikayette bulundu. Duruşma esnasında, gazeteci Lube Ayar'ın sosyal medyada paylaşımlar yapması üzerine, müştekilerin avukatları duruma itiraz etti.

İddianame Üzerine

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan’ın yüksek kar vaadiyle 2 milyon doları dolandırdığı belirtildi. Erzan'ın, sahte belgelerle dolandırıcılık suçundan 93 yıl ile 305 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

Diğer sanıklar için de 3 ile 98 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor. Rüya Sağır'ın ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı ifade ediliyor.

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