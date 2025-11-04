Yüksekova'da Nadir Gelincik Şehir Merkezinde Görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ender görülen gelincik, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla ilçe merkezinde görüntülendi; çevik hareketlerle yolun karşısına geçti.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:03
Vatandaşın cep telefonu kaydettiği anlar ilgi çekti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ender rastlanan gelincik, ilçenin merkezinde vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde küçük yapısıyla dikkat çeken gelinciğin, çevik hareketlerle yolun karşısına geçme anları yer aldı. Hayvanın bir süre etrafını gözetlediği, trafiğin durduğu bir anda hızla koşarak yolun diğer tarafına ulaştığı görüldü.

Olayı kaydeden vatandaşlar, olaya hayretle yaklaştıklarını belirtti. Genellikle dağlık ve kırsal bölgelerde görülen gelinciğin şehir merkezinde ortaya çıkmasının nadir bir durum olduğu vurgulandı.

Vatandaşlar, bu tür canlıların doğal yaşam alanlarının korunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu ve yetkililerin bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

