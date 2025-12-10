Yüksekova'da Yoğun Sis: Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal

Yüksekova'da Yoğun Sis Nedeniyle Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal Edildi

Yüksekova-İstanbul seferleri durdu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, bölgedeki hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda sis yoğunluğunun artması ve görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesi nedeniyle Yüksekova-İstanbul karşılıklı seferleri iptal edildi. İstanbul'dan Yüksekova'ya gelmek üzere havalimanına intikal eden yolculara da benzer şekilde uçuşların gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Yetkililer, sisin yoğunluğu ve görüş mesafesindeki azalışın uçuş emniyetini tehdit ettiğini vurguladı. Uçuşların, hava koşullarının düzelmesine bağlı olarak yeniden planlanacağı kaydedildi.

