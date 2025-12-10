DOLAR
42,6 -0,03%
EURO
49,6 -0,07%
ALTIN
5.747,83 0,28%
BITCOIN
3.924.514,18 0,98%

Yüksekova'da Yoğun Sis: Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal

Yüksekova'da yoğun sis nedeniyle Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndaki Yüksekova-İstanbul seferleri iptal edildi; yetkililer görüş mesafesinin uçuş emniyetini tehdit ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:43
Yüksekova'da Yoğun Sis: Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal

Yüksekova'da Yoğun Sis Nedeniyle Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal Edildi

Yüksekova-İstanbul seferleri durdu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, bölgedeki hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda sis yoğunluğunun artması ve görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesi nedeniyle Yüksekova-İstanbul karşılıklı seferleri iptal edildi. İstanbul'dan Yüksekova'ya gelmek üzere havalimanına intikal eden yolculara da benzer şekilde uçuşların gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Yetkililer, sisin yoğunluğu ve görüş mesafesindeki azalışın uçuş emniyetini tehdit ettiğini vurguladı. Uçuşların, hava koşullarının düzelmesine bağlı olarak yeniden planlanacağı kaydedildi.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE SİS ETKİLİ OLDU

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE SİS ETKİLİ OLDU

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE SİS ETKİLİ OLDU

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buğday Tanesi Protez Merkezi Gaziantep'te Umut Oluyor
2
Buldan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
3
Hacılar-Erciyes-Develi Bağlantı Yolu Hızla İlerliyor
4
Alaplı'da Gıda Denetimleri Artırıldı: 20 İşletmeye Ceza
5
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım
6
Kahramanmaraş'ta Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü
7
Bulanık’ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Farkındalık Ziyaretleri

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı