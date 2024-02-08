Yunan Adalarına yaz seferleri başlıyor! İDO tarifeleri belli oldu, tatil planınızı şimdiden yapın!

Kapıda vize uygulamasının başlayacağı Türkiye-Yunanistan arasında İDO sefer planlarını yaptı. İDO, 6 Nisan 2024'ten itibaren Seferihisar ve Kuşadası'ndan Samos adasına gidecek seferlerini duyurdu.

Seferihisar ve Kuşadası'ndan Samos adasına gidiş-dönüş bilet fiyatları sefer tarihine göre değişiyor. Seferihisar-Samos arasında aynı gün dönüş 35 euro, farklı gün dönüş 49 euro. Kuşadası-Samos arasında ise aynı gün dönüş 41 euro, farklı gün dönüş 52 euro.

Seferihisar ve Kuşadası'ndan Samos adasına haftada 3 gün sabah gidiş, akşam dönüş seferleri var. Ağustos ayında ise Seferihisar-Samos seferleri her güne çıkacak. Kuşadası-Samos seferleri de 15 Haziran'ı geçtikten sonra her gün yapılacak. 15 Haziran'ı geçmeden önce ise haftada 3 gün sefer olacak.