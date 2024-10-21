Yunanistan'da 87 Yaşındaki Adam Yangına Sebep Oldu

Yangına Neden Olan Kişi Gözaltına Alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yakınlarındaki Keratea'da sabah saatlerinde meydana gelen yangın sonrasında, 87 yaşındaki bir şahıs gözaltına alındı.

Yangının Sebebi Kuru Otlar

İtfaiye yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, yaşlı adam, arsasındaki kuru otları temizlemek için ateş yaktı ancak güçlü rüzgar nedeniyle ateş kontrolden çıkarak yangına dönüşmesine neden oldu.

Yüksek Ceza ve Yangına Müdahale

Yerel haber kaynakları, gözaltına alınan şahsa yangına sebebiyet vermek suçundan 3.113 avro idari para cezası kesildiğini bildirdi. Yangına müdahale için 47 itfaiyeci, 16 itfaiye aracı ve iki helikopter görevlendirildi.

Yangın Riski Durumu

Ayrıca, gün içerisinde Atina'nın yangın risk haritasında sarı alarm durumu ilan edildiği de vurgulandı.