Yunanistan'da Ani Müşterek Hazırlık Tatbikatı İcra Edildi

Yunanistan'da ani müşterek hazırlık tatbikatı icra edildi

Yunanistan'da sabah erken saatlerde ani müşterek hazırlık tatbikatı icra edildiği duyuruldu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) tarafından yayımlanan açıklamada, tatbikatın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Hupis'in talimatıyla başlatıldığı bildirildi.

Tatbikatın amacı

Açıklamada tatbikatın amacının özel planların uygulanma prosedürlerinin test edilmesi ve operasyonel hazırlığın artırılması olduğu belirtildi.

Kapsam ve katılımcılar

Aynı açıklamada, ani müşterek hazırlık tatbikatının Genelkurmay Başkanı'nın sorumluluk alanı içinde, Meriç bölgesi ve Ege Denizi'ni kapsayan kara ve deniz sahalarında düzenlendiği kaydedildi.

Tatbikata Silahlı Kuvvetlerin üç kolu ile Genelkurmay Özel Harp Komutanlığı (DEP)'ten personel ve araçların katıldığı ifade edildi.