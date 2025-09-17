Yunanistan'da Ani Müşterek Hazırlık Tatbikatı İcra Edildi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatıyla Meriç ve Ege Denizi'ni kapsayan ani müşterek hazırlık tatbikatı icra edildi; üç kuvvet ile DEP personel ve araçları katıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:49
Yunanistan'da Ani Müşterek Hazırlık Tatbikatı İcra Edildi

Yunanistan'da ani müşterek hazırlık tatbikatı icra edildi

Yunanistan'da sabah erken saatlerde ani müşterek hazırlık tatbikatı icra edildiği duyuruldu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) tarafından yayımlanan açıklamada, tatbikatın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Hupis'in talimatıyla başlatıldığı bildirildi.

Tatbikatın amacı

Açıklamada tatbikatın amacının özel planların uygulanma prosedürlerinin test edilmesi ve operasyonel hazırlığın artırılması olduğu belirtildi.

Kapsam ve katılımcılar

Aynı açıklamada, ani müşterek hazırlık tatbikatının Genelkurmay Başkanı'nın sorumluluk alanı içinde, Meriç bölgesi ve Ege Denizi'ni kapsayan kara ve deniz sahalarında düzenlendiği kaydedildi.

Tatbikata Silahlı Kuvvetlerin üç kolu ile Genelkurmay Özel Harp Komutanlığı (DEP)'ten personel ve araçların katıldığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miryokefalon Zaferi'nin Yer Tespiti: Konya'da Yüzey Araştırması Tamamlandı
2
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Eşit Ücrette Uygulamadan Kaynaklı Sorun ve Kayıt Dışı İstihdam
3
Özgür Özel Silivri'de: Adana Gençleriyle Buluştu
4
Tokat Artova'da Devrilen Traktör: Sürücü Sadık İşeri Hayatını Kaybetti
5
ABD, Macaristan vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
6
İsviçre: İsrail'in Gazze kara saldırıları insani krizi derinleştiriyor
7
Hindistan: Pakistan ile Diyalog Sadece İkili Düzeyde

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa