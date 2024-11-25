Yunanistan'da Belediye Başkanı Soruşturma Altında: Filistin'e Destek Pankartı Tartışması

Yunanistan'da Filistin'e Destek Pankartı Krizi

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya bağlı Nea Filadelfia Belediyesi çalışanlarının bağlı olduğu sendikanın talebiyle belediye binasına asılan Filistin'e destek pankartı nedeniyle sendika başkanı hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, söz konusu pankart, bir vatandaş tarafından "kamu alanına" asıldığı gerekçesiyle şikayet edildi. Şikayetin ardından, Merkezi İdare yetkilileri adı açıklanmayan sendika başkanını savunma yapmaya çağırdı.

Sendika tarafından yayımlanan açıklamada, "Belediye binası, çalışanların ve halkın ortak referans noktasıdır. Pankartımızın indirilmesi talebini kabul etmiyoruz. Filistin halkına destek mesajları dünyanın dört bir yanındaki kamu binalarında yer alıyor. Bu insani bir dayanışma mesajıdır. Filistin halkı savaşın ve açlığın pençesindeyken, bu pankartı indirme çağrısı, dayanışma ruhuna aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

Bir Başka Olay Daha

23 Ekim'de de Atina'nın Tavros semtinde bir ilkokul öğretmeni, öğrencileriyle birlikte "Filistin'e özgürlük" talebi içeren pankartı hazırladığı gerekçesiyle disciplin soruşturması açılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.