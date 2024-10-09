Yunanistan'da Doktorlar İstifa Etti: Personel Yetersizliği Krizi

Yunanistan'da Doktorlar Personel Yetersizliği Nedeniyle İstifa Etti

Yunanistan'ın Drama şehrindeki bir hastanede çalışan doktorlar, personel yetersizliği ve yönetimin bu sorunu çözmedeki yetersizliği nedeniyle istifa etme kararı aldı.

Artan Sorunlar ve Çağrılar

Yerel basında çıkan haberlere göre, hastanede görev yapan 12 doktor, özellikle patoloji bölümündeki ciddi personel eksikliği nedeniyle istifa dilekçelerini sundu.

Üzerinde durulan noktalardan biri, istifa eden doktorların uzun süredir personel sayısının yetersizliği konusunda yetkilileri uyardıkları, ancak bu uyarıların göz ardı edildiği. Bu durum, hastane çalışanları arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Genel Grev Hazırlıkları

Bunların yanı sıra, sağlık sisteminde yaşanan sorunlara ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerine dikkat çekmek amacıyla doktorların 17 Ekim tarihinde ülke genelinde genel greve gitme hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

Bu gelişmeler, Yunan sağlık sisteminin içinde bulunduğu durumu gözler önüne sererken, doktorların ve sağlık çalışanlarının taleplerinin ne ölçüde dikkate alınacağı merak ediliyor.