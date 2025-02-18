Yunanistan'da Gazeteciler 24 Saatlik Grevde

Yunan gazeteciler, bireysel sözleşmelere son verilmesi ve toplu iş sözleşmeleri için 24 saatlik grev başlattı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:53
Yunanistan'da Gazeteciler 24 Saatlik Grevde

Yunanistan Gazetecileri Grevde!

Yunanistan'da gazeteci sendikaları, bireysel sözleşmelere son verilmesi ve toplu iş sözleşmeleri için müzakere sürecinin başlatılması amacıyla 24 saatlik greve gitti. Grev, Panhelenik Gazeteciler Sendikaları Federasyonu'nun çağrısıyla başladı ve ülke genelindeki birçok gazeteci sendikası tarafından desteklendi.

Grev Detayları

Grev, bugün saat 05.00'te başladı ve yarın saat 05.00'te sona erecek. Gazeteciler, medya sektöründeki işverenlerden çeşitli taleplerde bulunuyorlar. Bu talepler arasında;

  • Bireysel sözleşmelere son verilmesi
  • Hafta sonu mesailerinde ek ücret ödenmesi
  • Savaş ve doğal afet bölgelerinde görev yapan basın mensuplarına ek tazminat
  • Yapay zeka kullanımına ilişkin bağlayıcı kuralların belirlenmesi
  • Gazetecilerin haklarının korunması
  • Basılı medyanın desteklenmesine yönelik önlemler

Yunan gazeteciler, bu önemli mücadeleleriyle basın özgürlüğü ve çalışma koşullarını daha iyi hale getirmek için seslerini duyurmayı amaçlıyor.

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