Yunanistan'da Gazeteciler 24 Saatlik Grevde

Yunanistan Gazetecileri Grevde!

Yunanistan'da gazeteci sendikaları, bireysel sözleşmelere son verilmesi ve toplu iş sözleşmeleri için müzakere sürecinin başlatılması amacıyla 24 saatlik greve gitti. Grev, Panhelenik Gazeteciler Sendikaları Federasyonu'nun çağrısıyla başladı ve ülke genelindeki birçok gazeteci sendikası tarafından desteklendi.

Grev Detayları

Grev, bugün saat 05.00'te başladı ve yarın saat 05.00'te sona erecek. Gazeteciler, medya sektöründeki işverenlerden çeşitli taleplerde bulunuyorlar. Bu talepler arasında;

Bireysel sözleşmelere son verilmesi

Hafta sonu mesailerinde ek ücret ödenmesi

Savaş ve doğal afet bölgelerinde görev yapan basın mensuplarına ek tazminat

Yapay zeka kullanımına ilişkin bağlayıcı kuralların belirlenmesi

Gazetecilerin haklarının korunması

Basılı medyanın desteklenmesine yönelik önlemler

Yunan gazeteciler, bu önemli mücadeleleriyle basın özgürlüğü ve çalışma koşullarını daha iyi hale getirmek için seslerini duyurmayı amaçlıyor.