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Yunanistan'da Göçmen Ölümü Tartışma Yarattı

Atina'da bir göçmenin karakolda ölümü, muhalefetin soruşturma talep etmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:53
Yunanistan'da Göçmen Ölümü Tartışma Yarattı

Atina'da Göçmen Ölümü Meclis Gündeminde

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, bir göçmenin polis karakolunda darp sonucu hayata veda ettiği iddiaları üzerine, Radikal Sol İttifak (SYRIZA) mecliste acil bir soruşturma gündeme getirdi.

Göçmen Haklarının Korunması Gerekliliği

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, göçmenlerin güvenliği ve haklarının korunması konusundaki kaygıların arttığına dikkat çekilerek, devlet kurumlarının kötü muamele vakalarını raporlama süreçlerinin iyileştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kamuoyuna Sunulan Öneriler

SYRIZA'nın iç güvenlik politikaları ile göç ve sığınma politikalarından sorumlu milletvekilleri Kostas Barkas ve Giorgos Psihogios, Muhammet Kamran Asik adlı göçmenin ölüm koşullarının acilen araştırılması için 16 milletvekili ile birlikte meclise bir öneri sundu.

Aileden İddialar ve Savcılık Başvurusu

Asik'in vücudunda çok sayıda darbe olduğu, ailesinin ise işkence iddialarında bulunduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için savcılığa başvuruda bulunduğu belirtiliyor. İlk polis açıklamalarının, Asik'i kimliksiz ve evsiz olarak tanımladığı, mevcut bilgilerle çeliştiği ifade ediliyor.

Uluslararası Tepkiler

Uluslararası Af Örgütü de, olayla ilgili derhal ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Yunan basınında yer alan haberlere göre, 38 yaşındaki Asik'in karakola geldiğinde vücudunda darp izleri bulunduğu kaydedildi.

Erken saatlerde, sivil toplum kuruluşu KEERFA de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Göçmen kurye Muhammet Kamran Asik, Agios Panteleimonas polis karakolunda işkence sonucu öldü.' mesajını paylaştı.

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