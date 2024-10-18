DOLAR
34,29 -0,59%
EURO
37,23 -0,43%
ALTIN
2.988,46 -1,2%
BITCOIN
2.329.300,95 -1,45%

Yunanistan'dan İltica Reddine Yeni Yaklaşım

Yunanistan, iltica talebi reddedilen göçmenleri AB dışındaki merkezlere yönlendirmeyi değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:26
Yunanistan'dan İltica Reddine Yeni Yaklaşım

Yunanistan Başbakanından Yeni İltica Stratejisi

Yunanistan, iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin Avrupa Birliği dışındaki merkezlere yönlendirilmesi önerisine sıcak bakıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, bu konuda olumlu görüşler bildirdi.

AB Liderler Zirvesi Sonrası Açıklamalar

Dün gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Miçotakis, göçmenlerin hangi ülkeye gireceğine yalnızca Avrupa Birliği'nin karar vermesi gerektiğini vurguladı. İnsan kaçakçılarının rolüne karşı olduklarını belirten Miçotakis, "Gelecekteki adım, iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik bir Avrupa çerçevesi oluşturmak olacaktır" şeklinde konuştu.

Geri Gönderme Oranı ve Yeni Yöntemler

Miçotakis, iltica talebi reddedilen göçmenlerin sadece %20'sinin ülkelerine geri gönderilebilirken, "Bu oranı artırmak adına somut adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadesinde bulundu. Yunanistan, iltica talepleri kabul edilmeyen ve geri gönderilemeyen göçmenler için AB dışındaki merkezler önerisini henüz fikir aşamasında değerlendirdiğini belirtti.

Miçotakis, "Bu öneriye prensipte olumlu yaklaşıyorum ama üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerekiyor" diyerek durumun önemini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da 42 Yıllık Öğretmene Duygu Dolu Veda
2
Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Davası İddianamesi Hazırlandı
3
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İlahiyat Fakülteleri Sempozyumunda Konuştu
4
Sultangazi'deki Şantiyedeki Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Biden’e Liyakat Nişanı Takdim Etti
6
İstanbul'da 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı Başladı

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor