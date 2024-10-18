Yunanistan'dan İltica Reddine Yeni Yaklaşım

Yunanistan Başbakanından Yeni İltica Stratejisi

Yunanistan, iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin Avrupa Birliği dışındaki merkezlere yönlendirilmesi önerisine sıcak bakıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, bu konuda olumlu görüşler bildirdi.

AB Liderler Zirvesi Sonrası Açıklamalar

Dün gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Miçotakis, göçmenlerin hangi ülkeye gireceğine yalnızca Avrupa Birliği'nin karar vermesi gerektiğini vurguladı. İnsan kaçakçılarının rolüne karşı olduklarını belirten Miçotakis, "Gelecekteki adım, iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik bir Avrupa çerçevesi oluşturmak olacaktır" şeklinde konuştu.

Geri Gönderme Oranı ve Yeni Yöntemler

Miçotakis, iltica talebi reddedilen göçmenlerin sadece %20'sinin ülkelerine geri gönderilebilirken, "Bu oranı artırmak adına somut adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadesinde bulundu. Yunanistan, iltica talepleri kabul edilmeyen ve geri gönderilemeyen göçmenler için AB dışındaki merkezler önerisini henüz fikir aşamasında değerlendirdiğini belirtti.

Miçotakis, "Bu öneriye prensipte olumlu yaklaşıyorum ama üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerekiyor" diyerek durumun önemini vurguladı.