Yunanistan: GKRY GSI (deniz altı elektrik bağlantısı) tutumunu netleştirsin

Kostis Hacidakis, GKRY'den Yunanistan-GKRY-İsrail GSI projesindeki tutumunu netleştirmesini istedi; proje AB kapsamındaki enerji programının parçası ve Kıbrıs izolasyonunu sonlandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:52
Yunanistan Başbakan Yardımcısı Kostis Hacidakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında planlanan deniz altı kablolu elektrik bağlantısı projesi (GSI) konusundaki tutumunu açıkça belirtmesi gerektiğini vurguladı.

Hacidakis'in açıklamaları

Hacidakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, GKRY Maliye Bakanı Makis Kerafnos'un Kathimerini gazetesinde yer alan "GSI'nın mevcut şartlar altında sürdürülebilir olmadığı" yönündeki değerlendirmelerini ele aldığını söyledi.

Projenin Avrupa enerji programı kapsamında olduğuna dikkat çeken Hacidakis, bunun Yunanistan için ulusal bir proje olmadığını belirtti. Projenin amacını ise GKRY'nin enerji alanındaki izolasyonunu sona erdirmek olarak tanımladı ve şunları ifade etti: "Bize göre, asıl olarak Kıbrıs'ın faydasına olan bir projedir. Açık nedenlerden ötürü (bu projeyle) Kıbrıs'ın enerji alanındaki izolasyonun ortadan kalkacağını düşünüyorum."

Hacidakis, Yunanistan'ın projeye halen bağlı olduğunu belirtirken, "Ancak öte yandan Kıbrıs'ın ne yapmak istediğini netleştirmesi gerekmektedir." dedi.

Kerafnos'un değerlendirmesi

GKRY Maliye Bakanı Makis Kerafnos, Kathimerini'ye verdiği röportajda, projeye ilişkin çalışmalar yapmış "bağımsız ve ciddi iki farklı kurum"un raporlarını incelediğini aktardı ve "İki rapor da mevcut şartlarda bu projenin sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıyor." ifadelerini kullandı.

Kerafnos, projenin ekonomik, teknik ve jeopolitik açıdan "son derece karmaşık" olduğunu vurguladı. Kerafnos ayrıca projenin 2010'dan beri gündemde olduğunu, bunun bir Avrupa projesi olarak değerlendirildiğini ve Komisyonun 650 milyon (avro) fon sağlamaya karar verdiğini hatırlatarak şu soruyu yöneltti: "Benim merak ettiğim şu, sıkı şartlar ve belli bir takvim dahilinde fon sağlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu neden bunca yıl sonra bu projenin neden yapılmadığını hiç kendine sormuyor?"

Öne çıkan nokta: Yunanistan projeye bağlı olduğunu korurken, GKRY'nin iç değerlendirmeleri ve raporlar projenin mevcut şartlarda sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri doğuruyor; çözüm için GKRY'nin net bir tutum açıklaması bekleniyor.

